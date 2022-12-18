Астрологічний прогноз на 18 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день необхідно присвятити спілкуванню на всіх рівнях – зокрема професійному: неформальне спілкування з колегами піде на користь спільній роботі. Відпочинок має бути активним – вітаються прогулянки швидким кроком та спортивні ігри на свіжому повітрі.

Символ дня: Гефест.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: жовтий, лимонний, шафранний.

Щасливі камені дня: бірюза, малахіт, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли – особливо в ділянці пахв.

Хвороби дня: лікування хвороб, що розпочалися цього дня, безпосередньо залежить від самої людини: для того, щоб вони не тривали надовго, необхідно одразу ж звернутися до лікаря і уникати самолікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від рідини – навіть від супів, замінивши їх соковитими фруктами й овочами.

Сни дня: сни нинішньої ночі необхідно грамотно розшифрувати, в такому разі вони дадуть підказку щодо того, як досягти успіху – як у професії, так і в особистому житті.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитися.

Афоризм дня: "Будування повітряних замків нічого не коштує, але їхнє руйнування обходиться дуже дорого" (Франсуа Моріак).

Ангел-охоронець дня: Тисаль – дарує тим, хто звертається до нього по допомогу, любов і щастя.

Магія та містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів – особливо тих, котрі відповідають за родючість.

Табу дня: необхідно уникати будь-яких – навіть недалеких – поїздок.

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