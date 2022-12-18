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Астрологический прогноз на 18 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 декабря

Фото: www.credits

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день необходимо посвятить общению на всех уровнях – в том числе и профессиональном: неформальное общение с коллегами пойдет на пользу совместной работе. Отдых должен быть активным – приветствуются прогулки быстрым шагом и спортивные игры на свежем воздухе. 

Символ дня: Гефест. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный. 

Счастливые камни дня: бирюза, малахит, голубой нефрит. 

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы – особенно в области подмышек. 

Болезни дня: излечение болезней, начавшихся в этот день, напрямую зависит от самого человека: для того, чтобы они не затянулись надолго, необходимо сразу же обратиться к врачу и избегать самолечения. 

Питание дня: необходимо отказаться от жидкости – даже от супов, заменив их сочными фруктами и овощами. 

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо грамотно расшифровать, в таком случае они дадут подсказку относительно того, как добиться успеха – как в профессии, так и в личной жизни. 

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться. 

Афоризм дня: "Строительство воздушных замков ничего не стоит, но их разрушение обходится очень дорого" (Франсуа Мориак). 

Ангел-хранитель дня: Тисаль – дарит тем, кто обращается к нему за помощью, любовь и счастье. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – особенно к тем, которые отвечают за плодородие. 

Табу дня: необходимо избегать любых – даже недальних – поездок. 

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Дата публикации
Просмотры
295
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