Астрологический прогноз на 18 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день необходимо посвятить общению на всех уровнях – в том числе и профессиональном: неформальное общение с коллегами пойдет на пользу совместной работе. Отдых должен быть активным – приветствуются прогулки быстрым шагом и спортивные игры на свежем воздухе.

Символ дня: Гефест.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный.

Счастливые камни дня: бирюза, малахит, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы – особенно в области подмышек.

Болезни дня: излечение болезней, начавшихся в этот день, напрямую зависит от самого человека: для того, чтобы они не затянулись надолго, необходимо сразу же обратиться к врачу и избегать самолечения.

Питание дня: необходимо отказаться от жидкости – даже от супов, заменив их сочными фруктами и овощами.

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо грамотно расшифровать, в таком случае они дадут подсказку относительно того, как добиться успеха – как в профессии, так и в личной жизни.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Афоризм дня: "Строительство воздушных замков ничего не стоит, но их разрушение обходится очень дорого" (Франсуа Мориак).

Ангел-хранитель дня: Тисаль – дарит тем, кто обращается к нему за помощью, любовь и счастье.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – особенно к тем, которые отвечают за плодородие.

Табу дня: необходимо избегать любых – даже недальних – поездок.

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