Рішення підтримати резолюцію ООН щодо України було помилковим — Вучич

Сербія зробила помилку, підтримавши резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка підтверджує підтримку України та її територіальну цілісність.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, пише Vijesti.

"Я вважаю, що Сербія зробила помилку. Прошу вибачення у громадян за це і беру відповідальність на себе, тому що, ймовірно, був виснажений і не зміг усе проконтролювати", — заявив він.

За словами політика, Сербія вирішила утриматися від голосування щодо американського проєкту резолюції та підтримала правильне рішення. Однак він підкреслив, що аналогічну позицію Белград повинен був зайняти й щодо європейського документа для стабільності в країні.

"Я кажу це, хоча розумію, що можу втратити підтримку або політичні бали в ЄС. Але я вважаю, що Сербія мала утриматися. У мене не було часу, щоб достатньо приділити цьому увагу, тому звинувачувати можу лише себе", — зазначив сербський лідер.

Він додав, що Сербія вже три роки не запроваджує санкції проти Росії, і жодна резолюція, навіть якщо їх буде кілька, не змінить її позицію. Це свідчить про стабільність зовнішньої політики Сербії та її відданість стратегічним партнерствам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у треті роковини вторгнення Росії до України Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує агресію Росії та вимагає виведення російських військ з України.

Ми раніше інформували, що США вимагали від України відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії.

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