Генасамблея ООН ухвалила резолюції України та США щодо війни

У третю річницю вторгнення Росії до України Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує агресію Росії та вимагає виведення російських військ з України.

Про це повідомляє Голос Америки.

Цей варіант резолюції підтримали 93 країни, серед яких були майже всі держави ЄС. Проти проголосували 18 країн, включно зі США, Росією, Білоруссю, Угорщиною та Ізраїлем. Китай утримався, а 65 країн не висловили чіткої позиції, утримавшись від голосування.

93 країни проголосували за американський варіант резолюції, водночас 8 країн виступили проти, а 73 країни, зокрема Україна, утрималися. Поправка Росії до американської резолюції не знайшла підтримки, тому Росія проголосувала проти. Цей варіант резолюції називається "Шлях до миру" і закликає до деескалації ситуації в Україні, будучи більш м'яким стосовно Росії.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію / Фото: UN News

Нагадаємо, раніше ми писали про роковини повномасштабного вторгнення РФ та що світові лідери в Києві пообіцяли Україні.

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