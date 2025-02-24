США хочуть прирівняти дії України до дій Росії у резолюції ООН – FT

США та Європа ведуть боротьбу в ООН і G7 щодо того, чи варто звинувачувати Росію у війні проти України, оскільки швидка зміна позиції американського президента Дональда Трампа загрожує зруйнувати єдність Заходу.

Про це повідомляє Financial Times.

Адміністрація Трампа та Євросоюз запропонували конкурувальні резолюції для голосування Генеральної Асамблеї ООН 24 лютого, тоді як дипломати G7 протягом вихідних сперечалися, чи має спільна заява групи найбагатших країн містити згадку про "агресію" Росії проти України.

За словами посадовців, протистояння може дійти до Ради Безпеки ООН, де США можуть стати на бік Росії та Китаю проти підтримуваної Західною Європою демонстрації солідарності з Києвом.

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"Якщо подивитися на сигнали, які надходять зі Сполучених Штатів, то стає очевидним, що російський наратив там дуже сильно представлений", – заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас 24 лютого у відповідь на запитання, чи вважає вона, що американська адміністрація діє в інтересах Росії.

Видання зазначає, що прагнення Трампа швидко завершити війну, його відкриття двосторонніх мирних переговорів з Росією та ескалація словесної війни з президентом України Володимиром Зеленським зруйнували три роки єдності Заходу у засудженні вторгнення Москви у лютому 2022 року та жорстокої війни, що послідувала за ним.

До третьої річниці війни Україна та ЄС спільно підготували резолюцію ООН, яка засуджує російське вторгнення. Голосування щодо неї має відбутися 24 лютого після обіду серед 193 членів організації.

Двоє обізнаних із переговорами посадовців повідомили, що США закликали відкликати цю резолюцію. Натомість, за словами одного з джерел, Вашингтон запропонував власний текст, у якому прирівнює дії України до дій Росії та оплакує "трагічну втрату життів у конфлікті між Російською Федерацією та Україною".

"Це [американське] формулювання для нас очевидно неприйнятне. Це все частина ширшої зміни позиції США", – зазначило джерело.

Можливі голосування щодо як європейського, так і американського проєктів резолюцій відбудуться після запланованої публікації заяви G7 24 лютого під час віртуальної зустрічі лідерів цієї групи.

Очікується, що Рада Безпеки ООН також голосуватиме щодо американської резолюції після обіду, повідомили два посадовці.

Нагадаємо, минулого тижня США відмовилися погодитися на заяву G7, яка містила формулювання "російська агресія" проти України. Міністр оборони США Піт Гегсет повторив цю позицію вихідними.

"Справедливо сказати, що ситуація дуже складна", – заявив очільник Пентагону у ефірі Fox News, коли його запитали, чи справедливо вважати, що Росія вторглася до України.

Автори статті звернули увагу, що дипломатичні зусилля, спрямовані на уникнення подальших публічних розколів між США та їхніми європейськими союзниками, відбуваються на тлі візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Білого дому 24 лютого – першого подібного візиту європейського лідера після обрання Трампа.

Своєю чергою Кремль вітає "переформатування" американського підходу до Росії.

"Ми дійсно бачимо, що Вашингтон намагається з’ясувати початкову причину цього конфлікту, і сподіваємося, що цей аналіз допоможе врегулювати конфлікт", – заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 24 лютого.

Нагадаємо, напередодні Reuters повідомило, що представники США запропонували в ООН свій проєкт резолюції щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення. Ця резолюція суттєво відрізняється від тексту, підготованого Україною та Європою, оскільки містить правки, запропоновані російською стороною.