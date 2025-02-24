"Справжні друзі": Путін і Сі провели телефонну розмову

Можливе потепління відносин між РФ та США нервує Китай, але його публічна позиція залишається поки що незмінною.
Кремлівський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін у понеділок, 24 лютого, провели телефонну розмову, в ході якої назвали один одного "справжніми друзями" та завірили у взаємній підтримці.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Згідно з повідомленням Кремля про розмову, Путін поінформував свого китайського колегу про нещодавні американсько-російські переговори в Саудівській Аравії, і Сі підтвердив свою підтримку діалогу між Москвою і Вашингтоном", – йдеться у повідомленні.
Видання також зазначає, що Сі запевнив Путіна у тому, що Пекін готовий допомогти у завершенні війни. Але аналітики й колишні чиновники, з якими розмовляли журналісти видання, вважають, що попри публічну підтримку "перспектива перезавантаження" між РФ та США "нервує" Сі.
Це викликає у Пекіні побоювання, що він може втратити важелі впливу на Москву, яка через великі витрати на війну та західні санкції практично опинилась в економічній залежності від Китаю.
Нагадаємо, Кремль готується до "нескінченних переговорів" щодо завершення війни в Україні. Самі собою переговори зі США вже є перемогою Кремля, яка фактично означає кінець його ізоляції.
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