"Настоящие друзья": Путин и Си провели телефонный разговор

Возможное потепление отношений между РФ и США нервирует Китай, но его публичная позиция остается пока неизменной.

Кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в понедельник, 24 февраля, провели телефонный разговор, в ходе которого назвали друг друга "настоящими друзьями" и заверили во взаимной поддержке.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Согласно сообщению Кремля о разговоре, Путин проинформировал своего китайского коллегу о недавних американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, и Си подтвердил свою поддержку диалога между Москвой и Вашингтоном", – говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что Си заверил Путина в том, что Пекин готов помочь в завершении войны. Но аналитики и бывшие чиновники, с которыми разговаривали журналисты издания, считают, что, несмотря на публичную поддержку "перспектива перезагрузки" между РФ и США, "нервирует" Си.

Это вызывает в Пекине опасения, что он может потерять рычаги влияния на Москву, которая из-за больших расходов на войну и западных санкций практически оказалась в экономической зависимости от Китая.

Напомним, Кремль готовится к "бесконечным переговорам" по завершению войны в Украине. Сами по себе переговоры с США уже являются победой Кремля, которая фактически означает конец его изоляции.

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