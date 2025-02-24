Артист-путініст Галустян поплатився за підтримку війни в Україні

Російський актор Михайло Галустян, який є палким прихильником загарбницької політики путіна, поплатився за підтримку війни в Україні та пропагандистську діяльність.

Європейський Союз 24 лютого запровадив санкції проти скандального гумориста, про що йдеться на сайті EUR-Lex. Відтепер артисту-путіністу заборонений в'їзд на територію ЄС. Ба більше, Галустян навіть транзитом не зможе проїжджати через країни, що входять до складу Євросоюзу. Всі активи скандального коміка на території ЄС будуть заморожені, а європейським компаніям заборонено з ним співпрацювати.

Санкції проти Михайла Галустяна запровадити через його пропутінську позицію. Ще до повномасштабної війни скандальний гуморист підтримував загарбницьку політику путіна, незаконно їздив до анексованого Криму та брав участь у пропагандистських заходах, за що 2019 року опинився в базі сайту "Миротворець". Крім того, він неодноразово агітував голосувати на виборах в РФ за кремлівського диктатора. Ба більше, скандальний артист ще й співпрацює з міноборони Росії та входить до головного штабу військово-патріотичного руху "Юнармія".

Михайло Галустян

Коли окупанти вторглися на територію України, поглядів Галустян не змінив. Актор навпаки почав ще більше використовувати свою популярність задля поширення пропаганди та просування наративів кремля. Також скандальний гуморист брав участь у заходах, що були спрямовані на збір коштів для окупантів. Тож, з огляду на це все, ЄС запровадив проти Галустяна санкції. До речі, Україна ще 6 січня 2023 року внесла скандального коміка до санкційного списку, а через місяць того ж таки року це зробила й Канада.

Нагадаємо, нещодавно путініст Микита Джигурда поплатився за підтримку війни в Україні. Скандального шоумена, який є уродженцем Києва, внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

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