"Три роки боротьби": Могилевська, Ребрик, Білик та інші вшанували пам'ятний день в історії України

Сьогодні, 24 лютого, Україна з сумом пригадує про початок повномасштабного вторгнення.

Вже 11 років триває боротьба за визволення України та повернення їй статусу повністю вільної держави. А три роки тому 24 лютого Росія ще виразніше заявила про свій статус держави-терористки, який тепер ніколи не зникне. Щодня українці єднаються та докладають чималих зусиль, аби протистояти окупантам і не дозволити їм втілити їхню криваву мрію.

У такий історичний день українці пригадують перші дні вторгнення, діляться усвідомленнями й підсилюють віру у незламність. Своєю чергою українські зірки також зробили публічні заяви, якими прагнуть підбадьорити суспільство. Тож редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися, як знаменитості висловилися про повномасштабне вторгнення та що відчувають зараз.

Наталія Могилевська

Артистка опублікувала кадри з серця столиці, де виконує свою пісню "Одне велике серце" й написала: "Три роки".

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Маша Єфросиніна

"Вірю. Коли бачу наших воїнів-титанів з усмішкою на обличчі. Вірю, коли на відеодзвінку чоловік каже: "Масянчик, все буде добре" і в мить скочуюся до зневіри, коли читаю заяви американських політиків, які знецінюють всю жертву. Сподіваюся. Безмежно й натхненно, коли бачу наших таких талановитих і розумних дітей. Але втрачаю надію в те, що правда переможе в цьому світі, коли майже щодня з цих 1097 днів бачу смерті українців. Люблю. Нашу землю, наших людей, бо відчуваю вже три роки, які ми сильні. Ми можемо, і ми будемо жити тут, і лише так, як захочемо ми. І ненавиджу глибоко й кожною клітиною. Самі знаєте кого. Але я точно знаю, що колись настане майбутнє, в якому будуть панувати лише віра, надія та любов, а їхні антоніми зникнуть з нашого життя. Слава ЗСУ!" – зворушила ведуча.

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Віталій Козловський

Співак пригадав, що за день до повномасштабного вторгнення він з колегою Олею Цибульською записував пісню на студії: "24 години до початку повномасштабної війни. Легкість і безтурботність. Я не пам’ятаю, що це, але приємно згадати". Після цього артист наголосив, що Росія – держава-терористка.

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Надя Дорофєєва

"24 лютого у 24 секундах тиші. Війна – це суцільна темрява, де кожен день живеш у пошуках світла", - зазначила виконавиця.

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Настя Каменських

"24 лютого 2022 року здавалося, що це помилка. Що ось-ось усе скінчиться. Але з кожним днем ми бачили, як реальність стає дедалі жорстокішою. Минуло вже три роки 11-річної війни. Роки, яких не мало бути. Роки болю, втрат і незламності. Ми навчилися жити між сиренами, цінувати кожну зустріч, берегти світло навіть у темряві. І я хочу вірити, що цей день настане – день, коли ми більше не рахуватимемо роки війни, а лише роки миру", - поділилася співачка.

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Лілія Ребрик

"Чи потрібні сьогодні взагалі якісь слова? Зайві, пафосні, пусті – ні. Тільки – дякую тим, завдяки кому ми і досі живі. Тільки памʼятайте тих, хто заради нас – уже ні. А решту – поборемо, хіба ж ні?" – написала зірка.

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Ірина Білик

"Три роки… Слава Україні!" – написала співачка.

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

Оля Полякова

"Три роки повномасштабного вторгнення росії в Україну. Три роки болю, втрат, виснаження. Три роки боротьби, коли ми не мали вибору, крім як бути сильними. Ми змінилися. Ми подорослішали. Ми стали нацією, яку неможливо зламати. Але за ці три роки ми бачили не лише страх і горе – ми побачили незламну силу, взаємну підтримку, сміливість і жагу до життя. Воїнів, які ціною власного спокою, а часто й життя, що боронять нас. Волонтерів, лікарів, рятувальників та простих людей, які роблять усе можливе і неможливе. Ворог хотів нас зламати. Але ми живі. Ми боремося. Ми мріємо. Ми будуємо майбутнє. Україна була, є і буде. Світла пам’ять усім, кого забрала ця війна. Нескореність і подяка тим, хто продовжує боротьбу", - розчулила артистка.

Зірки про три роки повномасштабного вторгнення

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