Населення світу сповільнило зростання: що відбувається

Очікується, що у 2080-х роках людство досягне максимуму в 10,3 млрд осіб, а потім почне скорочуватися, зменшуючись до 10,2 млрд до кінця століття.

Ще нещодавно зростання чисельності людства здавалося безперервним, проте останні роки показують іншу картину. Населення багатьох країн уже досягло піку, і тепер світ рухається до поступового скорочення.

Про це пише IFL Science.

У 2024 році Земля перетнула позначку 8 мільярдів людей, проте за прогнозами ООН, наступні 60 років принесуть лише 2 мільярди нових мешканців. Очікується, що у 2080-х роках людство досягне максимуму в 10,3 млрд осіб, а потім почне скорочуватися, зменшуючись до 10,2 млрд до кінця століття.

Щоб населення країни залишалося стабільним, середній коефіцієнт народжуваності має бути 2,1 дитини на одну жінку. Однак наразі понад половина країн світу не досягає цього рівня.

Найгірша ситуація в країнах із "ультранизькою народжуваністю" (менше 1,4 дитини на жінку). До цієї групи вже належать Китай, Японія, Росія та ще понад 60 держав. За прогнозами, до 2054 року населення цих країн скоротиться на 14%. У Китаї, який донедавна був найгустонаселенішою країною, вже зафіксовано спад чисельності населення.

Основна причина – демографічний перехід. У міру індустріалізації країн жінки:

отримують більше можливостей для кар’єри

заводять дітей у більш пізньому віці

не потребують великих сімей для господарства

користуються кращою медициною, що знижує дитячу смертність

До 2070 року людей старше 65 років буде більше, ніж молодших 18 років.

Пенсійне навантаження зросте, а працездатного населення стане менше.

Якщо тенденція збережеться, багато країн можуть зіткнутися з нестачею робочої сили та економічними проблемами.