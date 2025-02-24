Население мира замедлило рост: что происходит

Ожидается, что в 2080-х годах человечество достигнет максимума в 10,3 млрд человек, а затем начнет сокращаться, уменьшаясь до 10,2 млрд до конца века.

Еще недавно рост численности человечества казался непрерывным, однако в последние годы показывают другую картину. Население многих стран уже достигло пика, и теперь мир движется к постепенному сокращению.

Об этом пишет IFL Science.

В 2024 году Земля пересекла отметку в 8 миллиардов человек, однако по прогнозам ООН, следующие 60 лет принесут лишь 2 миллиарда новых жителей. Ожидается, что в 2080-х годах человечество достигнет максимума в 10,3 млрд. человек, а затем начнет сокращаться, уменьшаясь до 10,2 млрд до конца века.

Чтобы население страны оставалось стабильным, средний коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. Однако сейчас более половины стран мира не достигает этого уровня.

Худшая ситуация в странах с "ультранизской рождаемостью" (менее 1,4 ребенка на женщину). К этой группе уже относятся Китай, Япония, Россия и более 60 государств. По прогнозам, к 2054 году население этих стран сократится на 14%. В Китае, который недавно был самой густонаселенной страной, уже зафиксирован спад численности населения.

Основная причина – демографический переход. По мере индустриализации стран женщины:

получают больше возможностей для карьеры

заводят детей в более позднем возрасте

не нуждаются в больших семьях для хозяйства

пользуются лучшей медициной, что снижает детскую смертность

К 2070 году людей старше 65 лет будет больше, чем младше 18 лет.

Пенсионная нагрузка вырастет, а трудоспособного населения станет меньше.

Если тенденция сохранится, многие страны могут столкнуться с нехваткой рабочей силы и экономическими проблемами.