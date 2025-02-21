Вихід США із ООН: республіканці внесли законопроєкт у Конгрес

Республіканець Чіп Рой з Техасу стверджує, що ООН нічого не робить.

Американські законотворці-республіканці внесли у Конгрес законопроєкт про повний вихід США з ООН у 2025 році.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Законопроєкт, який вніс сенатор-республіканець Майк Лі від штату Юта, також передбачає вихід з усіх агентств, які пов'язані з ООН, і припинення фінансування діяльності цієї міжнародної організації.

“Організація Об’єднаних Націй перетворилася на майданчик для тиранів і місце зустрічі для нападу на Америку та її союзників. Ми повинні припинити платити за них”, - заявив він.

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Сенатор Лі наголосив, що президент Трамп поставив Америку на перше місце, тому США повинні вийти з “вигаданої організації” та віддати пріоритет “реальним альянсам, які забезпечують безпеку та процвітання нашої країни”.

Також відомо, що такий законопроект хоче внести в Палату представників республіканець Чіп Рой з Техасу, який стверджує, що ООН нічого не робить.

“Незважаючи на всі гроші та увагу, ця корумпована глобалістська організація десятиліттями не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям”, — сказав він.

При цьому він нагадав про скандал з Агентством ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт, деякі співробітники якого могли бути причетними до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Близько дюжини інших республіканців висловили підтримку законопроекту.

Нагадаємо, на початку лютого Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини.

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