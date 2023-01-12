"Саміт миру" за посередництва ООН: український дипломат назвав дату і місце проведення

Саміт на базі "формули миру" Зеленського може відбутися 24 лютого у штаб-квартирі Організації об'єднаних націй.

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що запропонований президентом Володимиром Зеленським "саміт миру" за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого. Він повинен відбутися у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu з посиланням на коментар українського дипломата.

Василь Боднар нагадав журналісту агентства, що президент Володимир Зеленський на саміті G20 представив формулу миру із 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ та інші пункти.

"Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни", - сказав він у коментарі турецькому виданню.

Український дипломат висловив вдячність міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який заявив про підтримку Анкари мирного плану і готовність брати участь у його реалізації.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що підтримують "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський в листопаді 2022 року.

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