Що не можна робити на Щедрий вечір 13 січня 2023 року

Народні традиції та повір'я, що не можна робити на Меланку, щоб не накликати буду, читайте в матеріалі ТСН.ua

За тиждень після коляди, напередодні Нового Року за старим стилем святкують Щедрий вечір. За християнським календарем — це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об'єднались, тому і маємо Щедрий Вечір, або свято Меланки.

13 січня, у навечір'я Нового року за старим стилем відбуваються урочисті Богослужіння на закінчення Старого року. Як і на Святвечір, цього дня готують святкову Щедру вечерю.

Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують Щедрий Вечір, для Галичан Щедрий Вечір — це вечір напередодні Водохреща.

На Щедрий вечір наші предки прикрашали дім та готували щедру вечерю, щоб у домі цілий рік, до наступного року панували злагода і достаток. 13 січня самі ходили в гості і влаштовували гостини, співали щедрівки, Після вечері починали "водити козу", перевдягалися у казкових персонажів — козу, кота тощо та ходили по хатах щедрувати. Хлопці переодягались у Меланку та ходили колядувати, водили й дівочу Меланку. Дівчата в цей вечір ворожили на судженого.

Козу водили на Меланку

Що не можна було робити на Щедрий вечір 13 січня

Наші предки намагалися в цей день не згадувати число "тринадцять", щоб не накликати на себе неприємності.

У цей день не варто рахувати дрібні монети, кажуть, що рахунок дрібних монет принесе сльози на весь рік.

У цей день не можна давати грошей в борг навіть найближчим родичам, інакше весь рік будете ходити в боржниках.

На свято Маланки не можна сваритися і лаятися, в родині має панувати мир і гармонія.

За святковий стіл не можна сідати в брудному одязі, адже тоді доля буде “не чиста”. На Щедрий вечір потрібно одягатися обов'язково у світлий одяг, це приверне удачу і добробут.

Цього дня не варто тримати злобу на інших людей, якщо з кимось посварилися, потрібно обов’язково помиритися. Помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

Під забороною була і будь-яка важка робота.

За давніми повір’ями, не можна було, щоб цього дня у помешканні лишалися старі речі.

Існував також ряд заборон щодо їжі. Наші пращури вірили, що цього дня краще не їсти м’ясо риби або птиці, оскільки вірили, що вони заберуть щастя та удачу з дому. А от м’ясо свині навпаки, дозволяли, бо вірили, що тоді в родині та помешканні залишиться все хороше.

Гарною прикметою і запорукою всього хорошого у Новому році була і щедра зустріч колядників.

Читайте також: