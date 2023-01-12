Що не можна робити на Щедрий вечір 13 січня 2023 року

Народні традиції та повір'я, що не можна робити на Меланку, щоб не накликати буду, читайте в матеріалі ТСН.ua
За тиждень після коляди, напередодні Нового Року за старим стилем святкують Щедрий вечір. За християнським календарем — це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об'єднались, тому і маємо Щедрий Вечір, або свято Меланки.
13 січня, у навечір'я Нового року за старим стилем відбуваються урочисті Богослужіння на закінчення Старого року. Як і на Святвечір, цього дня готують святкову Щедру вечерю.
Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують Щедрий Вечір, для Галичан Щедрий Вечір — це вечір напередодні Водохреща.
На Щедрий вечір наші предки прикрашали дім та готували щедру вечерю, щоб у домі цілий рік, до наступного року панували злагода і достаток. 13 січня самі ходили в гості і влаштовували гостини, співали щедрівки, Після вечері починали "водити козу", перевдягалися у казкових персонажів — козу, кота тощо та ходили по хатах щедрувати. Хлопці переодягались у Меланку та ходили колядувати, водили й дівочу Меланку. Дівчата в цей вечір ворожили на судженого.
Що не можна було робити на Щедрий вечір 13 січня
- Наші предки намагалися в цей день не згадувати число "тринадцять", щоб не накликати на себе неприємності.
- У цей день не варто рахувати дрібні монети, кажуть, що рахунок дрібних монет принесе сльози на весь рік.
- У цей день не можна давати грошей в борг навіть найближчим родичам, інакше весь рік будете ходити в боржниках.
- На свято Маланки не можна сваритися і лаятися, в родині має панувати мир і гармонія.
- За святковий стіл не можна сідати в брудному одязі, адже тоді доля буде “не чиста”. На Щедрий вечір потрібно одягатися обов'язково у світлий одяг, це приверне удачу і добробут.
- Цього дня не варто тримати злобу на інших людей, якщо з кимось посварилися, потрібно обов’язково помиритися. Помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
- Під забороною була і будь-яка важка робота.
- За давніми повір’ями, не можна було, щоб цього дня у помешканні лишалися старі речі.
- Існував також ряд заборон щодо їжі. Наші пращури вірили, що цього дня краще не їсти м’ясо риби або птиці, оскільки вірили, що вони заберуть щастя та удачу з дому. А от м’ясо свині навпаки, дозволяли, бо вірили, що тоді в родині та помешканні залишиться все хороше.
Гарною прикметою і запорукою всього хорошого у Новому році була і щедра зустріч колядників.
Читайте також: