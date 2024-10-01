У Греції загинули дві українські туристки: подробиці трагедії

На острові Корфу рятувальники виявили в морі тіла жінки та ее дочки, які, за попередніми даними, були українськими туристками.

Про це повідомив суспільний мовник ERT.

Для витягнення тіл жінок на острові Корфу була організована спільна операція берегової охорони та пожежної бригади. Загиблі, матір і дочка, були українками віком 52 і 32 роки відповідно, і їх знайшли в районі міста Сідарі.

Вони відпочивали в прибережній зоні "Апотріпіті" і вирішили піти купатися, попри несприятливі погодні умови, зокрема штормовий вітер з півночі. Жінок вдалося ідентифікувати за браслетом на зап'ясті. Вони зупинялися в готелі на Каналі кохання, і, за словами працівників готелю, ця родина була постійними відвідувачами — вони щороку приїжджали на відпочинок до Корфу.

Нагадаємо, Греція відмовила Україні у постачанні систем протиповітряної оборони (ППО) через побоювання, що це може підірвати її власну безпеку.

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