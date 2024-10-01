В Греции погибли две украинские туристки: подробности трагедии

На острове Корфу спасатели обнаружили в море тела женщины и ее дочери, которые, по предварительным данным, были украинскими туристками.

Об этом сообщил общественный вещатель ERT.

Для извлечения тел женщин на острове Корфу была организована совместная операция береговой охраны и пожарной бригады. Погибшие, мать и дочь, были украинками 52 и 32 лет соответственно, и их нашли в районе города Сидари.

Они отдыхали в прибрежной зоне "Апотрипити" и решили пойти купаться, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в том числе штормовой ветер с севера. Женщин удалось идентифицировать по браслету на запястье. Они останавливались в отеле на Канале любви, и, по словам работников гостиницы, эта семья была постоянными посетителями – они каждый год приезжали на отдых в Корфу.

Напомним, Греция отказала Украине в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за опасений, что это может подорвать ее безопасность.

Читайте также: