Вибух на АЗС в Ірландії: 10 людей загинули

У селі Кріслоу прогримів вибух на АЗС. Загинули 10 осіб, серед них є діти.

У селі Кріслоу, у графстві Донегол, стався вибух на автозаправній станці. Загинули 10 осіб, ще восьмеро отримали поранення, серед загиблих — два підлітки та одна дитина.

Про це повідомляє ірландське видання The Irish Times.

"Десять людей загинули, у тому числі двоє підлітків і молода дівчина, внаслідок вибуху на автозаправній станції в селі Кріслоу графства Донегол", — йдеться у повідомленні.

Ще вісім людей, серед яких діти, отримали поранення та були доправлені до лікарні для надання медичної допомоги. Один з них перебуває у важкому стані. Наразі пошукова операція на місці події завершена.

У поліції повідомили, що вибух, вочевидь, був "нещасним випадком" і повідомили, що це – найбільша кількість жертв серед цивільного населення за десятиліття в регіоні.

Нагадаємо, на фестивалі науки в іспанському місті Жирона стався вибух.

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