Взрыв на АЗС в Ирландии: 10 человек погибли

В селе Креслоу прогремел взрыв на АЗС. Погибли 10 человек, среди них есть дети.

В селе Креслоу, в графстве Донегол, произошел взрыв на автозаправочной станке. Погибли 10 человек, еще восемь получили ранения, среди погибших два подростка и один ребенок.

Об этом сообщает ирландское издание The Irish Times.

"Десять человек погибли, в том числе два подростка и молодая девушка, в результате взрыва на автозаправочной станции в селе Креслоу графства Донегол", — говорится в сообщении.

Еще восемь человек, среди которых дети, получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один из них находится в тяжелом состоянии. В настоящее время поисковая операция на месте происшествия завершена.

В полиции сообщили, что взрыв, очевидно, был "несчастным случаем" и сообщили, что это самое большое количество жертв среди гражданского населения за десятилетие в регионе.

Напомним, на фестивале науки в испанском городе Жирона произошел взрыв.

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