Аукціон 68 «Українське колекційне мистецтво»

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До збірки увійшли твори Олекси Новаківського, Івана Труша, Давида Бурлюка, Йосипа Бокшая, Сергія Шишка, Миколи Глущенка, Ірини Беклемішевої, Романа Сельського, Віктора Рижих, Федіра Манайла, Андрія Коцки, Григорія Гавриленка, Ігоря Григор`єва, Марії Примаченко, Марфи Тимченко, Івана Марчука, Емми Андієвської та інших.

Класичний та пленерний живопис в колекції аукціону представлені творчістю київських митців Сергія Шишко, Євгена Волобуєва та Павла Горобця. Ці художники є уособленням академічної школи з глибоким відчуттям пейзажу та жанрової сцени. Сергій Шишко — майстер київських міських пейзажів, Євген Волобуєв — проникливий аналітик української природи, а Павло Горобець — яскравий представник живописного реалізму з ліричним відтінком.

На окрему увагу також заслуговує блок наївного та декоративного мистецтва, до якого увійшли твори Марфи Тимченко, Марії Примаченко, Єлизавети Миронової та Степана Ганжі. Ця група уособлює неперервність українського наївного та декоративного мистецтва. Марія Примаченко вже по праву вважається національним символом, чия фантастична фауна й квіткові мотиви стали візуальним кодом української культури, Марфа Тимченко розвинула декоративну гілку в традиціях петриківського розпису, а Єлизавета Миронова та Степан Ганжа зберегли й переосмислили традиційні сюжети у сучасній пластичній мові.

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До добірки також увійшли твори Ірини Беклемішевої та Віктора Григорова - представників покоління, що працювало на тлі соцреалізму, знаходячи в мистецтві глибину форми, образу й кольору. Їхні роботи — це спроба внутрішнього аналізу реальності, психологічної глибини та гармонії композиції.

Живопис львівської школи початку ХХ століття репрезентують рідкісні твори Івана Труша та Олекси Новаківського, а дві роботи Романа Сельського 70-80-х років демонструють розвиток і трансформацію художньої традиції регіону.

Живопис закарпатської школи представлений в добірці творами засновника закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая, його учня Андрія Коцки, Федіра Манайла та андеграундного митця-шістдесятника Ференца Семана.

Настрої шістдесятництва продовжуються в творчості митців інтелектуального опору: Ігоря Григор’єва, Григорія Гавриленко та Віктора Рижих. Їхня творчість вирізнялася глибокою критикою навколишньої дійсності та графічною виразністю. Їхні роботи сповнені свободи та внутрішнього спротиву.

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На аукціоні також представлені ранні твори митців, що працюють донині: Івана Марчука, Емми Андієвської та Любомира Медвідя. Ці автори по-своєму можуть вважатися уособленням особистісного прориву в мистецтві: Іван Марчук створив унікальну техніку "пльонталізму" та особливий і впізнаваний світ живописних образів, Любомир Медвідь, як представник львівської експресивної школи, заглиблюється в онтологічні теми, розкриваючи глибини людського буття, а Емма Андієвська майстерно поєднує міфологію, фантастику та абстракцію, створюючи унікальний світ образів і смислів.

На особливу увагу також заслуговують дві роботи Миколи Глущенка 1970-х років. В цей період художник звертається до створення пейзажів, сповнених яскравих кольорів і світла, демонструючи вплив імпресіонізму та постімпресіонізму. Його роботи цього часу вирізняються декоративністю, узагальненістю форм і колористичною сміливістю, що підкреслює зрілість художника.

Топ-лотами поточного аукціону стали рідкісні твори: «Подих весни» (1995) Івана Марчука, «Море. Чатир-Даг» («Рука Творця») (1970) Миколи Глущенка, «У парку Голосієво» (1975) Сергія Шишка, «Квіти на алеї» (1920-1930-их) Івана Труша, «Клоун» (1960-их) Ференца Семана, «Довгошій у квітах» (1972) Марії Примаченко.

Експозиція аукціону «Українське колекційне мистецтво» доступна до відвідування з 14 по 22 травня в залі аукціонного дому Goldens, а також - до ознайомлення - онлайн на сайті www.gs-art.com. З питань реєстрації та участі в аукціоні звертайтесь за тел.: +38 050 462 95 32 або зареєструйтесь на сайті щоб мати можливість робити онлайн ставки самостійно.

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Графік роботи виставки та онлайн-аукціону:

14 – 22 травня 2025

12:00 - 19:00

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Без вихідних.

Вхід на виставку безкоштовний.

Фінал торгів розпочнеться почерговим закриттям лотів - 22 травня (четвер) о 19:00 онлайн на сайті www.gs-art.com.

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Адреса: Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4

Аукціонний дім GOLDENS

+38 050 462 95 32

contact@gs-art.com

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www.gs-art