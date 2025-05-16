Аукцион 68 «Украинское коллекционное искусство»

Реклама

В сборник вошли произведения Олексы Новакивского, Ивана Труша, Давида Бурлюка, Иосифа Бокшая, Сергея Шишко, Николая Глущенко, Ирины Беклемишевой, Романа Сельского, Виктора Рыжих, Федора Манайла, Андрея Коцки, Григория Гавриленко, Игоря Григория Марчука, Эммы Андиевской и других.

Классическая и пленэрная живопись в коллекции аукциона представлены творчеством киевских художников Сергея Шишко, Евгения Волобуева и Павла Воробья. Эти художники олицетворяют академическую школу с глубоким ощущением пейзажа и жанровой сцены. Сергей Шишко – мастер киевских городских пейзажей, Евгений Волобуев – проницательный аналитик украинской природы, а Павел Горобец – яркий представитель живописного реализма с лирическим оттенком.

Отдельного внимания также заслуживает блок наивного и декоративного искусства, в который вошли произведения Марфы Тимченко, Марии Примаченко, Елизаветы Мироновой и Степана Ганжи. Эта группа олицетворяет непрерывность украинского наивного и декоративного искусства. Мария Примаченко уже по праву считается национальным символом, чья фантастическая фауна и цветочные мотивы стали визуальным кодом украинской культуры, Марфа Тимченко развила декоративную ветвь в традициях петриковской росписи, а Елизавета Миронова и Степан Ганжа сохранили и переосмыслили традиционные сюжеты в современном.

Реклама

В подборку также вошли произведения Ирины Беклемишевой и Виктора Григорова - представителей поколения, работавшего на фоне соцреализма, обретая в искусстве глубину формы, образа и цвета. Их работы – это попытка внутреннего анализа реальности, психологической глубины и гармонии композиции.

Живопись львовской школы начала ХХ века представляют редкие произведения Ивана Труша и Олексы Новаковского, а две работы Романа Сельского 70-80-х годов демонстрируют развитие и трансформацию художественной традиции региона.

Живопись закарпатской школы представлена в подборке произведениями основателя закарпатской школы живописи Иосифа Бокшая, его ученика Андрея Коцки, Федора Манайла и андеграундного художника-шестидесятника Ференца Семана.

Настроения шестидесятничества продолжаются в творчестве художников интеллектуального сопротивления: Игоря Григорьева, Григория Гавриленко и Виктора Рыжих. Их творчество отличалось глубокой критикой окружающей действительности и графической выразительностью. Их работы полны свободы и внутреннего сопротивления.

Реклама

На аукционе также представлены ранние произведения художников, работающих по сей день: Ивана Марчука, Эммы Андиевской и Любомира Медведя. Эти авторы по-своему могут считаться олицетворением личностного прорыва в искусстве: Иван Марчук создал уникальную технику "плентализма" и особый и узнаваемый мир живописных образов, Любомир Медведь, как представитель львовской экспрессивной школы, углубляется в онтологические темы, раскрывая глубины человека мифологию, фантастику и абстракцию, создавая уникальный мир образов и смыслов.

Особого внимания также заслуживают две работы Николая Глущенко 1970-х годов. В этот период художник обращается к созданию пейзажей, полон ярких цветов и света, демонстрируя влияние импрессионизма и постимпрессионизма. Его работы этого времени отличаются декоративностью, обобщенностью форм и колористической смелостью, что подчеркивает зрелость художника.

Топ-лотами текущего аукциона стали редкие произведения: «Дыхание весны» (1995) Ивана Марчука, «Море. Чатыр-Даг» («Рука Творца») (1970) Николая Глущенко, «В парке Голосеево» (1975) Сергея Шишко, «Цветы на аллее» (1920-1930-х) Ивана Труша, «Клоун» (1960-х) Ференца Семана, 7 Примаченко.

Экспозиция аукциона «Украинское коллекционное искусство» доступна к посещению с 14 по 22 мая в зале аукционного дома Goldens, а также – к ознакомлению – онлайн на сайте www.gs-art.com . По вопросам регистрации и участия в аукционе обращайтесь по тел.: +38 050 462 95 32 или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы иметь возможность делать онлайн ставки самостоятельно.

Реклама

График работы выставки и онлайн-аукциона:

14 – 22 мая 2025

12:00 – 19:00

Без выходных.

Реклама

Вход на выставку бесплатный.

Финал торгов начнется поочередным закрытием лотов – 22 мая (четверг) в 19:00 онлайн на сайте www.gs-art.com .

Адрес: Киев, ул. Леонида Первомайского, 4

Аукционный дом GOLDENS

Реклама

+38 050 462 95 32

contact@gs-art.com

www.gs-art