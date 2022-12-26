Чи справді Арестович служив у розвідці: Буданов відповів

У Буданова запитали, чи не є фейком інформація про службу Арестовича в розвідці.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відповів на запитання, чи справді радник Офісу президента Олексій Арестович служив у розвідці.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Колись, наскільки я пам’ятаю, проходив тут службу", – сказав голова військової розвідки.

На уточнювальне запитання журналіста, що чи це все ж не фейк, Буданов сказав: "Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам’ятаю – так".

Як раніше зазначало видання, за даними, що потребують додаткового підтвердження, від 1994 до 2005 роки Арестович працював у Головному управлінні розвідки та є майором запасу.

Повну біографію Олексія Арестович можна почитати тут.

Нагадаємо, раніше Аресточив пояснив, чому США поки не потрібен швидкий розгром армії РФ.

Читайте також: