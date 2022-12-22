Чому США поки не потрібен швидкий розгром армії РФ: відповідь Арестовича

Олексій Арестович вважає, що у американської сторони немає концепції щодо того, що робити з постпутінською РФ.

Влада США поки не надасть Україні зброю, яка може призвести до швидкого розгрому армії Росії, оскільки не знає, що робити з постросійським світом.

Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"У американської сторони немає концепції щодо того, що робити з постпутінською РФ", - зазначив він.

За словами Арестовича, США, відповідно, не можуть здійснювати стратегічне планування і постачати нашій країні засоби (ураження - ред.) у тій кількості, яка швидко розверне ситуацію, оскільки "не встигнуть придумати, що їм робити".

"Що стосується ATACMS (американська далекобійна ракета - ред.). Попри запит нашої країни, я скептик. Я не думаю, що американці дадуть до того, як вони зрозуміють, чи потрібен їм швидкий розгром російської армії, наскільки швидкий розгром їм потрібен... вони роблять це не тому, що вони лиходії, циніки, сволочі і торгують українськими життями. Ні. З однієї простої причини - вони не знають, що робити з постпутінською Росією чи постросійським світом...", - підсумував радник Офісу президента.

Нагадаємо, США прагнуть створити передумови для мирних переговорів між Україною та Росією. У Штатах мають три різних варіанти розвитку цих подій, два з яких передбачають втрату українських територій.

Президент України вперше від 24 лютого покинув державу, аби виступити у Конгресі США

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