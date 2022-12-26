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Действительно ли Арестович служил в разведке: Буданов ответил

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2036
Время на прочтение
1 мин
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Действительно ли Арестович служил в разведке: Буданов ответил

Скриншот с видео

У Буданова спросили, не являеться ли информация о службе Арестовича в разведке фейком.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ответил на вопрос, действительно ли советник Офиса Президента Алексей Арестович служил в разведке.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу", — сказал глава военной разведки.

На уточняющий вопрос журналиста, что это все-таки не фейк, Буданов сказал: "Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да".

Как ранее отмечало издание, по данным, требующим дополнительного подтверждения, с 1994 по 2005 год Арестович работал в Главном управлении разведки и является майором запаса.

Полную биографию Алексея Арестовича можно почитать здесь.

Напомним, ранее Аресточив объяснил, почему США пока не нужен скорый разгром армии РФ.

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Дата публикации
Просмотры
2036
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