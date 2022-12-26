РФ получила вторую партию иранских дронов: сколько уже уничтожили ВСУ

Украинская ПВО уничтожила около 70 "мопедов" из второй партии, полученной Россией от Ирана.
Россияне уже получили вторую партию иранских дронов-камикадзе типа Shahed – около 250 единиц. В первой партии насчитывалось около 400 дронов. ВСУ уже успешно уничтожают "мопеды" из второй партии.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.
"Сейчас мы имеем из новой партии четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе. Около 70 БПЛА уничтожены противовоздушной обороной – из этой новой партии. У врага еще есть беспилотники, и поэтому нужно готовиться и усиливаться к будущим атакам с их применением, особенно это касается объектов критической инфраструктуры", – сказал Игнат.
Он уточнил, что для РФ цель №1 – Киев и объекты критической инфраструктуры вблизи столицы.
Воздушные атаки РФ
По информации руководителя ГУР Кирилла Буданова, у России хватит ракет всего на 2-3 массированных атаки. Он отметил, что отметил, что Россия технологически не может производить ракеты "Кинжал", поэтому оккупанты вынуждены их экономить.
Президент Владимир Зеленский в рождественском обращении призвал прислушаться к воздушным тревогам в ближайшие дни. Президент предупредил, что в последние дни 2022 года враг попытается сделать для Украины темными и сложными.
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, обстреляет ли Россия Украину ракетами на Новый год и Рождество.
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