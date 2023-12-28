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Діти Героїв чекають на диво Новини компаній

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Діти Героїв чекають на диво

Ваше привітання SOCAR гарантовано доставить маленькому адресатові.

Благодійний новорічний проєкт SOCAR «Подаруй новорічне диво дітям Героїв» спільно з благодійною платформою dobro.ua та фондом «Діти Героїв» добігає кінця. Вже зібрано більше 400 тис грн.

В рамках кампанії збираються кошти на подарунки дітям, які втратили своїх батьків.

Щоб створити новорічне диво для малечі, достатньо придбати в мережі SOCAR особливу листівку, на якій зображені мрії дітей. І залишити її собі на згадку, або написати новорічні побажання дитині та покласти листівку у спеціальну скриньку на АЗК. Ваше привітання SOCAR гарантовано доставить маленькому адресатові. Також можна зробити благодійний внесок у додатку level.

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Компанія SOCAR поставила за мету привітати сотні діток, але їх кількість може збільшитися завдяки вашим внескам.

Дата публікації
Перегляди
180
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