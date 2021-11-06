"Дія" призупинить надання послуг: що сталося

Необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно.
У ніч на 7 листопада "Дія" переїжджатиме в більш потужний дата-центр. У зв’язку з цим у період від 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у додатку та на порталі буде недоступне.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
"Усі послуги в застосунку та на порталі "Дія" витримуватимуть ще більше навантаження, літатимуть ще швидше, якісніше, цілодобово", – зазначили міністерстві.
Вже вранці 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.
У зв’язку з цим у Мінцифри закликали українців завчасно згенерувати COVID-сертифікати та завантажити його у форматі PDF на телефон.
"Якщо у вас у застосунку вже є COVID-сертифікат, ви можете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з "Дії", – порадили у відомстві.
Раніше стало відомо, що "ПриватБанк" планує оновити програмне забезпечення процесингового центру у ніч проти 7 листопада. Банкомати та термінали самообслуговування тимчасово також не працюватимуть.
Читайте також:
- Цифровий сертифікат одужання від COVID-19: яким він буде та коли запрацює
- Ляшко анонсував появу в Україні нових центрів видавання "ковідних" сертифікатів: для кого і де їх створюють
- Офіс президента запустив новий інформаційний портал
[media type="video" id="387479320"