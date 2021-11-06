"Дія" призупинить надання послуг: що сталося

Необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно.

У ніч на 7 листопада "Дія" переїжджатиме в більш потужний дата-центр. У зв’язку з цим у період від 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у додатку та на порталі буде недоступне.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Усі послуги в застосунку та на порталі "Дія" витримуватимуть ще більше навантаження, літатимуть ще швидше, якісніше, цілодобово", – зазначили міністерстві.

Вже вранці 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.

У зв’язку з цим у Мінцифри закликали українців завчасно згенерувати COVID-сертифікати та завантажити його у форматі PDF на телефон.

"Якщо у вас у застосунку вже є COVID-сертифікат, ви можете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з "Дії", – порадили у відомстві.

Раніше стало відомо, що "ПриватБанк" планує оновити програмне забезпечення процесингового центру у ніч проти 7 листопада. Банкомати та термінали самообслуговування тимчасово також не працюватимуть.

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