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"ПриватБанк" тимчасово зупинить роботу усіх сервісів перед Чорною п’ятницею

"ПриватБанк" тимчасово зупинить роботу усіх сервісів перед Чорною п’ятницею

ТСН.ua

Оновлення системи триватиме з 01-00 і до 04-30 годин ранку 7 листопада.

"ПриватБанк" планує оновити програмне забезпечення процесингового центру у ніч проти 7 листопада. Банкомати та термінали самообслуговування тимчасово також не працюватимуть.

Про це пресслужба "ПриватБанку" повідомила 4 листопада.

"Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів був комфортним та приносив задоволення", — йдетьсся на сайті.

Як повідомляє банк, технологічні роботи з оновлення процесингу триватимуть з 01-00 і до 04-30 годин ранку 7 листопада. Тимчасово буде призупинено проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і для бізнесу. Роботу мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку також буде зупинено.

"Просимо спланувати відпочинок чи перенести свої безготівкові покупки у торговельній мережі та інтернеті на декілька годин", — йдеться на сайті "ПриватБанку".

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