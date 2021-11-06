Буде холодно й сонячно: прогноз погоди на неділю, 7 листопада

Буде холодно й сонячно: прогноз погоди на неділю, 7 листопада

Суттєвих опадів синоптики не прогнозують.

Неділя, 7 листопада, в Україні буде переважно сонячною та без опадів. Слабкий дощ можливий лише вдень на Закарпатті.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

У Києві без опадів, сонячно. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 10-12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 листопада 2021 року / Укргідрометцентр

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