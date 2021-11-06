Будет холодно и солнечно: прогноз погоды на воскресенье, 7 ноября

Будет холодно и солнечно: прогноз погоды на воскресенье, 7 ноября

Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Воскресенье, 7 ноября, в Украине будет преимущественно солнечным и без осадков. Слабый дождь возможен только днем на Закарпатье.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов.

В Киеве без осадков, солнечно. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать 10-12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября 2021 года / Укргидрометцентр

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