Будет холодно и солнечно: прогноз погоды на воскресенье, 7 ноября

Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Воскресенье, 7 ноября, в Украине будет преимущественно солнечным и без осадков. Слабый дождь возможен только днем на Закарпатье.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов.
В Киеве без осадков, солнечно. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать 10-12 градусов.
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