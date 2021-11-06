Умер бывший нардеп и ярый коммунист Георгий Крючков

Крючков дважды возглавлял парламентский комитет по национальной безопасности и обороне.
В возрасте 92 лет умер бывший народный депутат и один из лидеров недодекоммунизированной Коммунистической партии Украины Георгий Крючков.
Он всю жизнь был ярым коммунистом, еще с 1956 года, когда вступил в партию. Его называли "одним из самых авторитетных теоретиков и практиков коммунистического движения на постсоветском пространстве". Являлся членом Президиума Центрального комитета Компартии Украины, председателем консультативного совета при ЦК КПУ.
Крючков был родом из Запорожской области, откуда и начал свою партийную деятельность. Был руководителем лекторской группы, отвечал также за пропаганду и агитацию. После шести лет партийной работы в Запорожье его забрали в Киев, в главный штаб Компартии. Через несколько лет перед распадом СССР его послали в Одессу – возглавлять местный обком партии.
Трижды был депутатом Верховного Совета УССР, затем – Верховного Совета СССР.
После провозглашения независимости Украины и запрета деятельности Компартии Крючков был одним из тех, кто почти десятилетие добивался возобновления деятельности партии и этого достиг.
Крючков был дважды от коммунистов народным депутатом (1998-2000 и 2002-2006), возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Отметим, что с 2015 г.ода на основе закона о декоммунизации всем компартиям запрещено участвовать в любых выборах в Украине. В то же время, юридическое прекращение деятельности Компартии Украины под руководством Петра Симоненко до сих пор не завершено.