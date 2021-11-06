Умер нардеп восьми созывов Ефим Звягильский

Политику было 88 лет.

Из-за осложнений в результате инфицирования COVID-19 умер бывший народный депутат Ефим Звягильский. В последние дни он лечился в Институте сердца в Киеве, куда попал 4 ноября в тяжелом состоянии.

Звягильскому было 88 лет. Он был единственным народным депутатом, которого избирали восемь раз подряд. В Верховной Раде он находился в команде Партии регионов и "Оппозиционного блока". Чаще всего баллотировался по 45-му округу Донецкой области.

В 1993 году был первым вице-премьер-министром, а также почти год был исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

Больше всего Звягильский был известен в Донецке, где он длительное время возглавлял шахту имени Засядько, в которой несколько раз случались аварии с серьезными количествами жертв.

К 70-летию Звягильского тогдашний президент Леонид Кучма присвоил ему звание Героя Украины.

По данным активистов, Звягильский был прогульщиком заседаний в Верховной Раде, а также фигурантом антикоррупционных расследований. В частности, журналист нашел в Женеве роскошное поместье внуки Звягильского.

В 2014 году в декларации старейшего на то время нардепа Звягильского было почти 13 млн грн доходов и Lexus.

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