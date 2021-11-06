Помер нардеп восьми скликань Юхим Звягільський

Політику було 88 років.

Через ускладнення внаслідок інфікування COVID-19 помер колишній народний депутат Юхим Звягільський. Останні дні він лікувався в Інституті серця в Києві, куди потрапив 4 листопада в тяжкому стані.

Звягільському було 88 років. Він був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль. У Верховній Раді він був у команді Партії регіонів та "Опозиційного блоку". Найчастіше балотувався за 45-м округом на Донеччині.

1993 року був першим віцепрем’єр-міністром, а також майже рік був виконувачем обов’язків прем’єр-міністра України.

Найбільше Звягільський був відомий у Донецьку, де він тривалий час очолював шахту імені Засядька, у якій декілька разів ставалися аварії із серйозними кількостями жертв. До 70-річчя Звягільського тодішній президент Леонід Кучма присвоїв йому звання Героя України.

За даними активістів, Звягільський був прогульником засідань у Верховній Раді, а також фігурантом антикорупційних розслідувань. Зокрема, журналіст знайшов у Женеві розкішний маєток онуки Звягільського.

2014 року в декларації найстаршого на той час нардепа Звягільського було майже 13 млн грн доходів та Lexus.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання