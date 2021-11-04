"ПриватБанк" временно остановит работу всех сервисов перед Черной пятницей

Обновление системы будет продолжаться с 01-00 до 04-30 часов утра 7 ноября.

ПриватБанк планирует обновить программное обеспечение процессингового центра в ночь с 6 на 7 ноября. Банкоматы и терминалы самообслуживания также временно не будут работать.

Об этом пресс-служба ПриватБанка сообщила 4 ноября.

"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", — говорится на сайте.

Как сообщает банк, технологические работы по обновлению процессинга продлятся с 01-00 и до 04-30 часов утра 7 ноября. Временно будет приостановлено проведение транзакций по карточкам, работа Приват24 для физических лиц и для бизнеса. Работа сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка также будет остановлена.

"Просим спланировать отдых или перенести свои безналичные покупки в торговой сети и интернете на несколько часов", — говорится на сайте ПриватБанка.

Читайте также:

Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал рост экономики Украины на 2021 год.

Стало известно, почему в Государственной налоговой службе провели обыски.

Работники за границей официально перевели в Украину почти 6 млрд. гривен с начала года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку