"Дія" приостановит предоставление услуг: что произошло

Необходимые документы в частности, COVID-сертификат, можно сгенерировать раньше времени.

В ночь на 7 ноября "Дія" будет переезжать в более мощный дата-центр. В связи с этим в период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в приложении и на портале будет недоступен.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Все услуги в приложении и на портале "Дія" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглые сутки", — отметили министерстве.

Уже утром 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

В связи с этим в Минцифры призвали украинцев заблаговременно сгенерировать COVID-сертификаты и загрузить его в формате PDF на телефон.

"Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы можете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дії", – посоветовали в ведомстве.

Ранее стало известно, что "ПриватБанк" планирует обновить программное обеспечение процессингового центра в ночь на 7 ноября. Банкоматы и терминалы самообслуживания временно также не будут работать.

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Сбой в работе приложения "Дія" - что случилось

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