"Дія" приостановит предоставление услуг: что произошло

Необходимые документы в частности, COVID-сертификат, можно сгенерировать раньше времени.
В ночь на 7 ноября "Дія" будет переезжать в более мощный дата-центр. В связи с этим в период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в приложении и на портале будет недоступен.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
"Все услуги в приложении и на портале "Дія" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглые сутки", — отметили министерстве.
Уже утром 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.
В связи с этим в Минцифры призвали украинцев заблаговременно сгенерировать COVID-сертификаты и загрузить его в формате PDF на телефон.
"Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы можете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дії", – посоветовали в ведомстве.
Ранее стало известно, что "ПриватБанк" планирует обновить программное обеспечение процессингового центра в ночь на 7 ноября. Банкоматы и терминалы самообслуживания временно также не будут работать.
Читайте также:
- Цифровой сертификат выздоровления от COVID-19: каким он будет и когда заработает
- Ляшко анонсировал появление в Украине новых центров выдачи "ковидных" сертификатов: для кого и где их создают
- Офис президента запустил новый информационный портал
[media type="video" id="387479320"