Зеленський про війну і мир: головне з інтерв'ю світовому виданню Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю Bloomberg, в якому висловився щодо ключових питань війни з Росією, міжнародної підтримки України та перспектив мирних переговорів.

Президент Зеленський в інтерв'ю Bloomberg наголосив на необхідності невідкладного озброєння для України, висловив недовіру до Путіна щодо припинення вогню та окреслив бачення ролі міжнародних партнерів у вирішенні конфлікту.

Головні тези Зеленського для Bloomberg читайте на ТСН.ua.

Ситуація на фронті та потреба в озброєнні

Зеленський заперечив думку про те, що Україна програє війну, назвавши поточну ситуацію "проблемною", а не "тупиковою". Він наголосив, що Україна потребує невідкладного озброєння для покращення становища на фронті.

"Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не прийшли", - сказав президент.

Зеленський високо оцінив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, схвалений Конгресом США, але висловив занепокоєння щодо тривалого очікування між ухваленням рішень про допомогу та їх реальним втіленням.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом у нас справжнє довге, довге, довге очікування", — сказав Зеленський.

Припинення вогню та недовіра до Путіна

Президент України чітко висловився щодо можливості припинення вогню з Росією. Він заявив, що Україна не може довіряти російському диктатору Володимиру Путіну, назвавши його вбивцею та агресором. Зеленський нагадав про попередній досвід порушення Росією домовленостей про припинення вогню.

"Ми не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця й агресор", - наголосив Зеленський.

Він додав, що для будь-яких переговорів про припинення вогню потрібен чіткий план та міжнародні гарантії, щоб Росія не використала перемир'я для підготовки нового вторгнення.

Роль міжнародних партнерів

Зеленський підкреслив важливу роль міжнародних партнерів у припиненні війни. Він заявив, що Китай та США могли б відіграти ключову роль у цьому, якби діяли спільно.

"Китай може відіграти величезну роль у припиненні війни, оскільки Росія дуже залежить від китайського експортного ринку", - зазначив президент.

Щодо можливості запрошення Путіна на наступний Саміт миру, Зеленський висловив сумнів, що російський диктатор погодиться взяти участь, назвавши його "надто наляканим", щоб сісти за стіл переговорів.

НАТО та безпека України

Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку НАТО. Він заявив, що запрошення України до Альянсу було б сильним сигналом того, що "ніхто не боїться" Путіна. Хоча президент визнав, що Україна не отримає пропозицію приєднатися до НАТО на найближчому саміті, він підкреслив важливість успішного проведення зустрічі для оборони України.

"Запрошення України до НАТО було б сильним знаком того, що Путіна "ніхто не боїться", заявив Зеленський. Хоча він визнав, що Україна не отримає пропозицію приєднатися до військового альянсу, коли лідери НАТО зустрінуться у Вашингтоні наступного тижня, щоб відзначити його 75-ту річницю, він сказав, що успішний саміт важливий для оборони його країни", - пише видання.

Відповідь на пропозиції Дональда Трампа

Коментуючи заяви колишнього президента США Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни, Зеленський висловив готовність вислухати конкретні пропозиції, але попередив, що будь-який план не повинен порушувати суверенітет України.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні", - заявив Зеленський, додавши, що Україна не готова втратити Крим і Донбас заради припинення вогню.

Внутрішня політика

Зеленський також прокоментував роль голови свого апарату Андрія Єрмака, назвавши його потужним менеджером, який виконує накази президента. Він охарактеризував критику на адресу Єрмака як спробу "напасти" на самого президента з боку незадоволених керівництвом Зеленського.

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