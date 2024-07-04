Зеленський назвав найбільшу трагедію війни РФ проти України

Україна потребує невідкладного озброєння, щоб покращити становище на фронті.

Потужності Києва мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння його бригад.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.

Зеленський заперечив думку про те, що Україна програє, спростувавши термін "тупик" для опису конфлікту.

"Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не прийшли", - сказав він.

З його слів, оскільки повномасштабне вторгнення Кремля триває вже третій рік, запаси зброї та боєприпасів в українських військових скорочуються.

Водночас Зеленський високо оцінив пакет допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів, схвалений Конгресом США цього року.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом у нас справжнє довге, довге, довге очікування", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що США та Китай можуть припинити війну Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

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