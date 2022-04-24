Християни східного обряду святкують Великдень

У церквах відбуваються богослужіння.

Християни східного обряду відзначають у неділю, 24 квітня, одне з головних релігійних свят — Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.

Великоднє богослужіння розпочалося у всіх церквах, після нього традиційно починають освячувати паски.

Воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті - центральна доктрина в Християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.

Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.

Тому неділя стала святим днем для християн і теж зветься Господнім Днем. Для древніх євреїв Господнім днем був останній сьомий день тижня — субота. Тому четверта заповідь Шануй день Господній, щоби святити його розуміється християнами і юдеями по-різному.

Для християн Господній день воскресіння — неділя — став днем відпочинку. Звідси його українська назва — неділя (від не ділати, не робити, тобто відпочивати). Також виконання будь-якої праці в неділю в християнстві вважається гріхом і недодержанням четвертої заповіді, оскільки така праця порушує святість Господнього дня, яка полягає в спокої та мирі.