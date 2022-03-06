Медикаменти першої необхідності вже у Краматорську, - SCM

Медикаменти першої необхідності вже у Краматорську, - SCM

До Краматорська прибули ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень Донецької області.

Це 20 тисяч одиниць включно з антисептиками, антибіотиками, засобами для обробки ран та іншими медичними засобами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби SCM.

Медикаменти з Дніпра доставив Фонд Ріната Ахметова. Перелік найпотрібнішого визначили спільно із Міністерством охорони здоров’я України.

Це вже друга партія ліків, яку надає Фонд у рамках допомоги для МОЗ. Перші 100 тисяч одиниць медикаментів вже були направлені до лікарень Київської області, в містах і селищах якої зараз гуманітарна ситуація катастрофічна.

За 16 років роботи Фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.