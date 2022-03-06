Медикаменты первой необходимости уже в Краматорске, — SCM

Медикаменты первой необходимости уже в Краматорске, — SCM

В Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости для больниц Донецкой области.

Это 20 тысяч единиц, включая антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и другие медицинские средства.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы SCM.

Медикаменты из Днепра доставил Фонд Рината Ахметова. Список нужного определили совместно с Министерством здравоохранения Украины.

Это уже вторая партия лекарства, которую предоставляет Фонд в рамках помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц медикаментов уже были направлены в больницы Киевской области, в городах и поселках которой сейчас гуманитарная ситуация катастрофическая.

За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.