Хто найчастіше повертається на окуповані території і яка причина – нардеп відповів

Нардеп Горбенко стверджує, що на окуповані території частіше повертаються чоловіки, ніж жінки. Хоча визнає: офіціцної статистики, яка б це підтвердила, не існує.

Жодної офіційної статистики про те, скільки українців повертаються на тимчасово окуповані території, наразі не існує.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

За його словами, в основному українці повертаються на ТОТ через загрозу так званої "націоналізації" їхнього майна окупантами. Саме таку причину озвучили під час наради з представниками Офісу президента.

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"Без отримання папірця з двуглавим орлом вони не зможуть зареєструвати свою власність. Тому перша причина – врятувати своє майно", – каже депутат.

Горбенко стверджує, що на окуповані території частіше повертаються жінки, ніж чоловіки.

"Заїжджають виключно жінки. [...] Статистики немає, яка це кількість. Але ті випадки, коли чоловіки повертаються, теж дали такі приклади, що їх затримують, і саджають на зомбі карантин, ледь не катують, а потім змушують воювати", – підсмував депутат.

Раніше очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк визнала, що Україна провалила політику з підтримки ВПО, тому люди повертаються в окупацію.

Народий депутат та член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Максим Ткаченко заявив, що з Маріуполя виїхало близько 200 тис. людей. Однак кожен третій з них повернувся в окуповане місто.

Своєю чергою заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук спростувала, що українці масово повертаються на окуповані території.

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