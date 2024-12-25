Хто найчастіше повертається на окуповані території і яка причина – нардеп відповів

Нардеп Горбенко стверджує, що на окуповані території частіше повертаються чоловіки, ніж жінки. Хоча визнає: офіціцної статистики, яка б це підтвердила, не існує.
Жодної офіційної статистики про те, скільки українців повертаються на тимчасово окуповані території, наразі не існує.
Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.
За його словами, в основному українці повертаються на ТОТ через загрозу так званої "націоналізації" їхнього майна окупантами. Саме таку причину озвучили під час наради з представниками Офісу президента.
"Без отримання папірця з двуглавим орлом вони не зможуть зареєструвати свою власність. Тому перша причина – врятувати своє майно", – каже депутат.
Горбенко стверджує, що на окуповані території частіше повертаються жінки, ніж чоловіки.
"Заїжджають виключно жінки. [...] Статистики немає, яка це кількість. Але ті випадки, коли чоловіки повертаються, теж дали такі приклади, що їх затримують, і саджають на зомбі карантин, ледь не катують, а потім змушують воювати", – підсмував депутат.
Раніше очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк визнала, що Україна провалила політику з підтримки ВПО, тому люди повертаються в окупацію.
Народий депутат та член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Максим Ткаченко заявив, що з Маріуполя виїхало близько 200 тис. людей. Однак кожен третій з них повернувся в окуповане місто.
Своєю чергою заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук спростувала, що українці масово повертаються на окуповані території.
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