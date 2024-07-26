На Волині батько довів до самогубства рідного сина

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.

На Волині доведений до відчаю через постійні утиски з боку батька 13-річний хлопець вчинив самогубство через повішення.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, батько примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись.

"Він контролював його поведінку та думки, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої. Тотальні обмеження, залякування релігійного змісту, примус до покори та фізичної праці настільки вплинули на емоційний стан хлопця, що він бачив лише один вихід з ситуації – вчинення самогубства, що і скоїв", - йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України. Йдеться про доведення до самогубства неповнолітньої особи.

Нагадаємо, у Києві двоє підлітків - хлопець та дівчина - загинули після падіння з висоти.

У Києві жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна

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