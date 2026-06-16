ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
2 хв

На Європу суне африканська спека: синоптик попередив, що чекає на Україну

Поки захід Європи розжарюватиметься під впливом африканського повітря, українці можуть насолоджуватися м’якшим червнем. Синоптик озвучив прогноз на найближчі дні.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Спека

Спека / © Associated Press

Червень в Україні проходить під впливом прохолодної нестійкої повітряної маси, яку з північного заходу приносить глибокий циклон SABINA. Від п’ятниці в різних регіонах країни спостерігаються зливові дощі та грози. Водночас в Іспанії та Франції очікується надходження гарячого й сухого африканського повітря через посилення антициклону над Західною Європою. Там можливі нові температурні рекорди.

Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

Погода в Європі / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Погода в Європі / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За його словами, від п’ятниці в більшості регіонів України спостерігаються зливові дощі та грози. На Черкащині середньодобова температура залишалася на 3–4 градуси нижчою за кліматичну норму, а денні показники в понеділок, 15 червня, не перевищували 26 градусів.

Прогноз на 16-18 червня

За прогнозом синоптика, 16–17 червня погода суттєво не зміниться. Місцями формуватимуться грозові осередки з короткочасними зливовими дощами. Температура вночі становитиме 9–14 градусів, удень — 19–24 градуси.

Від 18 червня, за словами Постриганя, завдяки антициклону із заходу погода стабілізується: опадів стане менше, а температура повітря поступово підвищуватиметься. Нічна температура очікується в межах 12–17 градусів, денна — 22–27 градусів.

За попередніми прогнозними розрахунками, до кінця тижня збережеться помірно тепла погода без спеки.

Також синоптик зазначив, що наразі проблем із вологою в ґрунті для пізніх культур немає, хоча її запаси поступово знижуються. Він додав, що за схожих температурних умов і меншої кількості опадів у 2023 році було сформовано рекордний урожай.

Нагадаємо, на Київ та область 16 червня насувається небезпечна погода. Регіон накриють грози, град та сильні пориви вітру.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie