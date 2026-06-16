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На Європу суне африканська спека: синоптик попередив, що чекає на Україну
Поки захід Європи розжарюватиметься під впливом африканського повітря, українці можуть насолоджуватися м’якшим червнем. Синоптик озвучив прогноз на найближчі дні.
Червень в Україні проходить під впливом прохолодної нестійкої повітряної маси, яку з північного заходу приносить глибокий циклон SABINA. Від п’ятниці в різних регіонах країни спостерігаються зливові дощі та грози. Водночас в Іспанії та Франції очікується надходження гарячого й сухого африканського повітря через посилення антициклону над Західною Європою. Там можливі нові температурні рекорди.
Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.
За його словами, від п’ятниці в більшості регіонів України спостерігаються зливові дощі та грози. На Черкащині середньодобова температура залишалася на 3–4 градуси нижчою за кліматичну норму, а денні показники в понеділок, 15 червня, не перевищували 26 градусів.
Прогноз на 16-18 червня
За прогнозом синоптика, 16–17 червня погода суттєво не зміниться. Місцями формуватимуться грозові осередки з короткочасними зливовими дощами. Температура вночі становитиме 9–14 градусів, удень — 19–24 градуси.
Від 18 червня, за словами Постриганя, завдяки антициклону із заходу погода стабілізується: опадів стане менше, а температура повітря поступово підвищуватиметься. Нічна температура очікується в межах 12–17 градусів, денна — 22–27 градусів.
За попередніми прогнозними розрахунками, до кінця тижня збережеться помірно тепла погода без спеки.
Також синоптик зазначив, що наразі проблем із вологою в ґрунті для пізніх культур немає, хоча її запаси поступово знижуються. Він додав, що за схожих температурних умов і меншої кількості опадів у 2023 році було сформовано рекордний урожай.
Нагадаємо, на Київ та область 16 червня насувається небезпечна погода. Регіон накриють грози, град та сильні пориви вітру.