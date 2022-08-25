Під Мелітополем партизани підірвали штаб окупантів, де готувалися до псевдореферендуму

Там готували псевдореферендум і видавали російські паспорти.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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"Минулої ночі голосно було у Приазовському у Мелітопольському районі. У повітря приблизно о 1.30 злетів штаб орків з підготовки до псевдореферендуму. Саме у цьому штабі також був пункт видавання російських паспортів. В колаборантів паніка. Тепер усі зрозуміли, що оформляти вовчі квитки вже є небезпечним для життя. А брати участь у підготовці до фейкового референдуму загрозливіше", - йдеться в повідомленні.

Деталей "спецоперації з ліквідації лігва Єдиної Росії" поки що немає.

Нагадаємо, під час атаки ЗСУ по одній з військових баз росіян в окупованому Мелітополі було знищено багато військової техніки та членів особового складу ворога.

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