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Полковник запасу ЗСУ назвав зарплату, яку мають отримувати військові

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Полковник запасу ЗСУ назвав зарплату, яку мають отримувати військові

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан

Світан також висловився щодо оптимального віку для призову до лав ЗСУ.

За статистикою, воювати може 1% від населення. І щоб цих людей залучити до армії, потрібен механізм мотивації – фінансове забезпечення. В мирний час зарплата військового має становити близько 3 тис. дол. на місяць, а під час воєнного ця сума повинна подвоюватися. Саме стільки мають отримувати військові, які несуть службу та виконують бойові завдання на передовій.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Світан також висловився щодо оптимального призовного віку до лав ЗСУ. На його думку, це 21-49 років. І в Україні не повинно бути примусової мобілізації, оскільки до армії мають потрапляти мотивовані, профпридатні люди, натомість "бусифіковані" не зможуть виконувати бойові завдання, адже у них немає мотивації.

"За статистикою, воювати може 1% від населення. В українських реаліях – це 300-350 тисяч людей. І щоб цей 1% залучити до армії, потрібен механізм мотивації. А наразі мотиваційний інструмент є лише один – це фінансове забезпечення. Перше, що треба зробити – це підійняти виплати військовослужбовцям", – сказав аналітик.

3 000 доларів на місяць, зважаючи на світові градації, а під час воєнного часу вдвічі більше – "та сума, яку мають отримувати військові, які несуть службу, виконуючи бойові завдання в зоні бойових дій".

Раніше військовий аналітик Денис Попович сказав, якщо повномасштабна війна триватиме ще декілька років, в Україні воюватимуть усі чоловіки.

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