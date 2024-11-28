Полковник запасу ЗСУ назвав зарплату, яку мають отримувати військові

За статистикою, воювати може 1% від населення. І щоб цих людей залучити до армії, потрібен механізм мотивації – фінансове забезпечення. В мирний час зарплата військового має становити близько 3 тис. дол. на місяць, а під час воєнного ця сума повинна подвоюватися. Саме стільки мають отримувати військові, які несуть службу та виконують бойові завдання на передовій.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Світан також висловився щодо оптимального призовного віку до лав ЗСУ. На його думку, це 21-49 років. І в Україні не повинно бути примусової мобілізації, оскільки до армії мають потрапляти мотивовані, профпридатні люди, натомість "бусифіковані" не зможуть виконувати бойові завдання, адже у них немає мотивації.

"За статистикою, воювати може 1% від населення. В українських реаліях – це 300-350 тисяч людей. І щоб цей 1% залучити до армії, потрібен механізм мотивації. А наразі мотиваційний інструмент є лише один – це фінансове забезпечення. Перше, що треба зробити – це підійняти виплати військовослужбовцям", – сказав аналітик.

3 000 доларів на місяць, зважаючи на світові градації, а під час воєнного часу вдвічі більше – "та сума, яку мають отримувати військові, які несуть службу, виконуючи бойові завдання в зоні бойових дій".

Раніше військовий аналітик Денис Попович сказав, якщо повномасштабна війна триватиме ще декілька років, в Україні воюватимуть усі чоловіки.

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