Привітання з Днем прикордонника 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші

30 квітня 2022 року в Україні - День прикордонника. Це шанована, важлива та небезпечна професія, особливо в реаліях сьогодення, коли ворог атакує країну. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем прикордонника 2022 року в картинках, прозі та віршах, щоб можна було подарувати теплі слова тим, хто причетний до цієї професії.

День прикордонника - подія для вшанування тих, хто охороняє та охороняв кордони держави від різноманітних посягань. Захищаючи свою країну, прикордонники також забезпечують і пропуск через кордон, що не менш важливо в умовах повномасштабної війни.

День прикордонника 2022: вірші

В небесах чи на морі, на суші,

Серед пустель і чужих міст,

В нестримну спеку і у холоднечу,

І залишивши надовго свій дім –

Є така нелегка служба,

Є такий перед Батьківщиною борг.

Побажаю, щоб міцніла лише дружба

І кордонів не порушував ніхто!

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світлом багатий,

А війна скінчиться й забудем її з тобою.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Вони не знають сну і відпочинку.

Робота у них цілодобова.

Завдання - охороняти кордони від ворога.

Щоб ми з вами могли жити спокійно.

День прикордонника сьогодні відзначає вся країна.

Давайте ж піднімемо келихи повні вина.

І за їхнє здоров'я, щастя, дружбу

Залпом ми вип'ємо все до дна!

***

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

***

Ти ловиш порушників кордону,

Ти захищаєш наш глибокий тил.

Літаєш над заставою гострозорим птахом,

Щоб ворог на землю нашу не ступив.

Так будь здоровим, воїн-прикордонник,

Удача хай супроводжує тебе!

Бажаю щастя в житті твоєму особистому,

І на службі бережи себе!

***

З днем прикордонника привітаю

І тобі побажаю

Удачі, сил п’ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

Привітання в День прикордонника 2022: проза

Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними і витривалими, тому що ви потрібні нам! Ми говоримо величезне спасибі всім, хто кожен день і кожну ніч береже наші життя!

***

Нелегка вибрана вами дорога, але ви йдете по ній гордо, легко. Бажаємо вам назавжди забути про цю війну, яка наразі котиться нашою країною. Нехай вже сьогодні над нами замайорить мирне небо, а Україна стане щасливою та спокійною!

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Вітаю тебе, друже, з Днем прикордонника. Упевнений, що ти і твої колеги завжди залишатиметеся взірцем гідності й честі, відданості своєму народові та обов'язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху.

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Дорогі прикордонники, ваша служба - героїчна праця! Ми вітаємо вас зі святом,бажаємо чистого неба над головою і спокійного горизонту перед поглядом! З Днем прикордонника вас!

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Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня прикордонника. Вартові державних рубежів завжди були у великій повазі і шані в українського народу. Прикордонні війська стали важливою ланкою в системі зміцнення національної безпеки, захисту політичних, економічних і військових інтересів незалежної України.

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Вітаю Вас зі святом – Днем прикордонника. Бажаю здоров'я, міцності духу, ясності думок та відданості присязі і рідній державі. Нехай все й Вас буде добре!

З Днем прикордонника: картинки українською

З днем прикордонника: картинки

З днем прикордонника: картинки

З Днем прикордонника: картинки

З Днем прикордонника: картинки

З Днем прикордонника: картинки

З Днем прикордонника: картинки

З Днем прикордонника: картинки