Роботи на городі, в саду та на квітнику у серпні

В останній місяць літа на дачі завжди вистачає робіт. На городі починається збір першого раннього урожаю та продовжується догляд за тими культурами, що ще залишилися. В саду достигають серпневі фрукти. Та й на квітнику є що робити. Читайте в матеріалі ТСН.ua про основні роботи в останній місяць літа.