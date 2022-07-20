Роботи на городі, в саду та на квітнику у серпні

В останній місяць літа на дачі завжди вистачає робіт. На городі починається збір першого раннього урожаю та продовжується догляд за тими культурами, що ще залишилися. В саду достигають серпневі фрукти. Та й на квітнику є що робити. Читайте в матеріалі ТСН.ua про основні роботи в останній місяць літа.
Що робити в серпні у саду: 10 важливих справ
- Обрізати дерева - в останній місяць літа зробити це ще не пізно (якщо ви не встигли провести обрізання раніше або вам завадила погана погода). Не забудьте видалити прикореневі гілочки у кісточкових та зерняткових. При необхідності саме в серпні проводять прорідження верхньої крони дерев (обрізають вертикальні пагони).
- Очищення пристовбурних кругів - в липні часто бувають рясні дощі, які провокують ріст бур'янів. Тепер прийшов час їх видалити та розпушити землю на гбилину до 15 см. Рухайтеся при цьому від стовбура до зовнішнього краю круга.
- Проведення щеплення (живцювання) - робити це потрібно на початку серпня. Для зерняткових культур одного щеплення достатньо, а ось для кісточкових потрібно приготувати відразу кілька живців.
- Обрізання винограду - цю процедуру проводять традиційно у другій-третій декаді останнього літнього місяця. Потрібно видалити верхівку молодих пагонів (6-8 листочків). Відріжте від 20 до 40 см куща, в залежності від його висоти. Краще обрізання проводити в нежаркий день.
- Захист садових культур від інфекцій - огляньте рослини на наявність інфекцій та обробіть за необхідності. Це допоможе вам вчасно виявити шкідника. Обробляння проводять не пізніше, ніж за 20 днів до збирання врожаю.
- Не забувайте про ягідні чагарники - після того, як ви зібрали урожай, розпушіть землю під аґрусом, смородиною, малиною. Також потрібно допомогти їм відновитися. Для цього приготуйте підгодівлю деревним попелом чи фосфорно-калійними добривами. Не забудьте відрізати пагони малини, які вже принесли урожай.
- Збирання врожаю - в серпні багато кісточкових та зерняткових сортів радують багатим врожаєм. Тому не забувайте вчасно піднімати з землі чи знімати з гілок яблука, сливи, груші, аличу. Якщо ви бачите, що гілки почали гнутися під вагою плодів - не забудьте їм забезпечити підпірки.
- Висаджування садової полуниці - для цієї культури дуже важливе систематичне омолоджування та пересаджування. А серпень вважається найкращим для цього часом. До зими вона встигне повністю адаптуватися і дасть хороший врожай наступного року.
- Підготування ям для висаджування - приблизно за місяць до осіннього висаджування дерев потрібно підготувати лунки. Розмір повинен бути не менше 70 на 70 см. Тоді ви можете бути впевненими, що коренева система почуватиметься чудово. У ями додають перегній.
- Розмноження смородини - білу та червону смородину починають розмножувати саме в кінці серпня. Роблять це за допомогою здеревілих живців. Не забувайте після пересаджування їх регулярно поливати.
Основні роботи на городі в серпні
- Викопування цибулі - діяти потрібно тоді, коли наземна частина рослини повністю висохла, а на самих цибулинах сформувалися укривні луски. За два тижні до початку збирання припиніть поливання культури, а викопувати потрібно за сонячної та сухої погоди. Залишіть цибулю на землі для повного висихання, а через кілька годин зберіть в приміщення з хорошою вентиляцією.
- Збирання ярого часнику - через 5-7 днів після того, як листя пожовтіло, можна починати викопування часнику. Щоб цибулини були великими та здоровими, їх зав'язують у вузол і залишають так до повного пожовтіння.
- Прорідження баштанних культур та коренеплодів - якщо буряк чи морква ростуть надто щільно, в серпні прийшов час їх прорідити. Також зайві зав'язі потрібно видалити у дині та кавуна. Це потрібно, щоб міцніші екземпляри могли дозріти вчасно.
- Розмноження багаторічних овочів - багатоярусна цибуля та естрагон можна успішно вирощувати на підвіконні взимку. Робити це варто ближче до кінця місяця.
- Висіяти зелень - там, де раніше росли ранні сорти картоплі і капусти, можна посіяти петрушку, кріп, селеру, салат, фенхель чи шпинат. Важливо обирати сорти з раннім терміном дозрівання.
- Відведення місця під сидерати - поле час від часу потрібно засівати "зеленими добривами", щоб воно відпочило. Це може бути конюшина, гірчиця, овесь, жито, рапс, фацелія тощо. Потім їх потрібно скосити та закласти в землю, щоб вони зіграли роль добрив.
- Не забувайте про помідори - в серпні помідори потрібно пасинкувати та обробити проти фітофтори. Також востаннє в сезоні видаляють непотрібні пагони. Одночасно з пасинкуванням не забудьте провести прищіплення, щоб відрегулювати висоту рослини.
- Підгодівля овочів - це потрібно, щоб збільшити якість та обсяг врожаю. Добрива можуть бути органічними чи мінеральними. Дуже популярними є добрива з кропиви та попелу.
- Поливання баклажанів - робиться це, щоб плоди потім не гірчили. Рясно поливати починають в серпні - на одну рослину не менше 3 літрів води.
- Заготівлі на зиму - вже в серпні роботи повільно перебираються з городу на кухню. Потрібно вже починати консерування овочів невеликими партіями, щоб не робити все восени.
10 важливих справ в серпні на квітнику
- Зрізання сухоцвітів - в серпні починають заготовляти на зиму букети. Для цього обирають сухий день та зрізають рослини. Потім підвішують їх бутонами донизу в темному приміщенні з хорошою вентиляцією.
- Збирання насіння - потрібно зібрати насіння настурції, календули, гвоздики і інших однорічних рослин. Потім не забудьте перебрати браковані, а якісні висушити та розкласти по коробочкам.
- Підгодівля квітів - в серпні вносять добрива під клематиси (на 10 л води потрібно 25-30 г сульфату калію). Також в кінці останнього літнього місяця внесіть під кожен кущ по 0,5 столових ложки сірчанокислого калію та суперфосфату. Щоб клематиси пишно квітли, допоможе борна кислота (в склянці гарячої води розвести 2 г, потім розбавити 10 л прохолодної води). Жоржини і гладіолуси потребують фосфорно-калійної підгодівлі (на 10 л води 30 г сульфату калію та 15 г суперфосфату). Не забудьте підгорнути ці квіти (на 25 см).
- Розподілення багаторічників - айстри, флокси, лілії, дельфініум, конвалії, примули. Ці квіти потрібно розподілити, якщо ви не зробити цього в липні.
- Посадження дворічників та цибулинних - в серпні починають висаджувати ті рослини, які будуть квітнути восени. Також пересадіть на постійне місце мальви, братки, турецьку гвоздику.
- Закладання нового газону - в кінці літа ще не пізно створити нову зелену галявину. Якщо ви не збираєтесь удобрювати землю під час висіювання трави, зробіть це, коли вона виросте на 3-4 см. На кожен квадрат вносять таку суміш: 30 г суперфосфату, 50 г сечовини, 20 г сульфату калію та рясно полити.
- Не забудьте про теплолюбні рослини - канни та троянди потребують більше ретельної підготовки до холодного сезону. Припиніть в серпні поливати троянди, не додавайте добрив і не підрізайте пагони. А канни в останній місяць літа потрібно підгорнути, щоб закрити кореневу шийку землею.
- Приділіть час рододендронам - іноді в сепрні їх вражають хвороби. Якщо виявили шкідників - акуратно зріжте уражене листя за допомогою гострого інструмента.
- Наведіть порядок - це важливо зробити не тільки на квітнику, але й на усій ділянці. Приберіть сміття, яке залишилося після серпневих робіт. Вже починає опадати листя, яке потрібно збирати за допомогою грабель.
- Не забувайте про кімнатні рослини - в серпні їх обрізають, розділяють та пересаджують в більші вазони за необхідності. У більшості з них восени починається період спокою, а тому їх краще не турбувати після закінчення серпня. Потурбуйтеся про правильну температуру повітря для теплолюбних рослин - їх краще перенести в будинок з веранди або тераси.