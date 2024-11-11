Росія втратила штурмовий гелікоптер Мі-24: деталі від ГУР

Наші бійці продовжують дошкуляти ворогові на його ж території.

У ніч з 9 на 10 листопада у Росії знищили російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Це сталося на аеродромі "Клін-5" Московської області.

Про це повідомляє ГУР.

У РФ знищений гелікоптер Мі-24

Додається, що вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - акцентували у розвідці.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, втратила черговий ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Йдеться і про можливу втрату одного з членів екіпажу.

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