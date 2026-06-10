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В інтервʼю для OBOZ.UA, він розповів про створення фонду, оперативну допомогу містянам, а також методику підготовки професійних спортсменів.

Благодійний фонд «Ба.Лу» — скорочення від «Благодійний альянс людей України» — був зареєстрований у травні 2022 року. За словами Кравченка, рішення створити окрему структуру стало природним продовженням роботи, яку він розпочав з перших місяців повномасштабного вторгнення. Для засновника волонтерство у прифронтовому місті — щоденний обов’язок.

«У Сумах, де люди живуть під сиренами й вибухами, волонтерство не виглядає як „активність“. Це робота, яка має бути зроблена».

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Сьогодні фонд працює за кількома ключовими напрямами: підтримка дитячого та професійного спорту, допомога захисникам, медичним закладам, установам освіти і соціальної сфери, а також внутрішньо переміщеним особам і соціально вразливим верствам населення.

Групи швидкого реагування та безпека містян

Говорячи про найкритичніші рішення в умовах великої війни, Кравченко виділяє насамперед створення групи швидкого реагування. З 2024 року волонтери фонду долучилися до ліквідації наслідків обстрілів — команда однією з перших прибуває на місце удару і відразу розпочинає роботу. Головне завдання на першому етапі — закрити «теплий контур», тобто якнайшвидше повернути приміщенню придатність для проживання після вибухової хвилі.

«Першочергове завдання — закрити так званий „теплий контур“. Побутовою мовою це звучить технічно, але за цією фразою — дуже конкретна задача: якнайшвидше зробити приміщення придатним для життя після вибухової хвилі», — пояснює Кравченко.

За його словами, фонд активно співпрацює з ДСНС міста й області, підрозділами Червоного Хреста, а також організаціями «Проліска», «Добробат», «Lion Volunteer», «Жито сіємо добро» та іншими. Окремими напрямами роботи є безкоштовні тренінги з домедичної допомоги для сумчан та ініціатива «Помітний пішохід» — роздача світловідбивних елементів і проведення коротких інструктажів з безпеки на дорогах у темну пору доби.

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Підтримка захисників

Микола Кравченко називає допомогу захисникам України найбільш ресурсомістким напрямом роботи фонду. Він зазнача, що значна частина цієї діяльності свідомо залишається поза публічним простором — це усвідомлений вибір команди: «Ми працюємо системно і багато, але про значну частину цієї діяльності свідомо не говоримо публічно. Є речі, про які варто говорити лише тоді, коли настане мир».

Реабілітація ветеранів через спорт

Розповідаючи про роль спорту у відновленні захисників, Кравченко згадує спільний проєкт із ветераном Назаром Двірченком, засновником ГО «Палай» — ініціативу «Вдячність героям». У її рамках учасникам бойових дій передають засоби пересування і реабілітаційне обладнання, а також розвивають напрям ветеранського спорту. За словами засновника фонду, це допомагає ветеранам пройти повноцінний шлях реабілітації та реінтеграції — відновити фізичну форму і повернутися до активного життя.

«Ми постійно розвиваємо цей напрям, адже він допомагає ветеранам пройти шлях реабілітації та реінтеграції», — ділиться Кравченко.

Повний цикл підготовки спортсменів

Спортивний клуб «BALU» веде свою історію з 2018 року. Кравченко пояснює, що з самого початку фокус клубу виходив за межі суто спортивних завдань — це була робота з людьми, насамперед із тими, хто потребував додаткової опори: дітьми з багатодітних і малозабезпечених родин, підлітками зі складними життєвими обставинами. Безкоштовні тренування відкрили для них двері у спорт.

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Варто відмітити, що сьогодні мережа клубу охоплює п’ять залів: три у Сумах, один у Тростянці та один у Бердичеві. У секціях займається понад 500 спортсменів віком від семи років. Для наймолодших тренерський штаб розробив авторську програму загальної фізичної підготовки: протягом року діти 7-9 років працюють над координацією, витривалістю та емоційною стійкістю, а після завершення курсу отримують індивідуальні рекомендації щодо подальшого розвитку.

Найперспективніші спортсмени після досягнення повноліття отримують можливість продовжити кар’єру у професійному спорті — завдяки партнерству з міжнародною бійцівською лігою BFLpro. Це відкриває їм доступ до престижних турнірів, досвідчених тренерів і повноцінного матеріального забезпечення.

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