Шахтні води Кривого Рогу: «Автомагістраль-Південь» показала, як вирішує проблему

Поруч із новим магістральним водогоном Кривого Рогу побудують ще одна нитку трубопровода, яка вирішить проблему скиду шахтних вод.

Про це повідомили у компанії «Автомагістраль-Південь», яка займалась будівництвом водогону.

Шахтні води утворюються внаслідок діяльності найбільших гірничорудних підприємств Кривбасу та накопичуються в ставку балки Свистунова (гідротехнічна споруда неподалік Кривого Рогу, зведена в середині 1970-х).

Шахтні води містять високі концентрації хлоридів, сульфатів, брому, йоду, натрію, калію і магнію.

«Вода із ставка зазвичай раз на рік скидається в Інгулець. Це не загрожувало місту, коли Кривий Ріг отримував воду з Дніпра. Але тепер Кривий Ріг забезпечується водою з Інгулця - ще влітку на повну потужність запрацював новий магістральний водогін. Для вирішення проблеми почалось влаштування 6,6 кілометрів трубопроводу діаметром 1 м. Трубопровід має відвести шахтні води нижче водозабору. Забруднюючі речовини не потраплятимуть у воду, яка подається у місто!» - пояснили в компанії.

Одночасно на самому магістральному водогоні компанія вже завершує пуско-налагодження систем автоматичного управління. Система виключає ризик аварійних ситуацій, спричинених людським фактором (помилками операторів). Практичне завершено облаштування бомбосховищ для експлуатуючого водогін персоналу.

«Водогін працює, компанія виконала роботу якісно і вчасно. В рекордні терміни вдалось закупити у виробників та доставити в Україну десятки кілометрів труб. Саме такі труби наразі застосовуються для будівництва водогонів у більшості країн ЄС. Кривий Ріг з водою, ділянки над трубопроводами рекультивовані та вже використовуються аграріями. Тепер вирішимо питання скиду шахтних вод і забезпечимо безперервну роботу водогону протягом всього року», - зазначив генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв.

Нагадаємо, Кривий Ріг залишився без води у червні 2023 року. Після підриву Каховської ГЕС вода з Дніпра припинила надходити у Південне водосховище, з якого місто забезпечувалось водою. Найближча до міста вода була у річці Інгулець, але це декілька десятків кілометрів!

«Автомагістраль-Південь» знадобилося лише декілька місяців, щоб у тестовому режимі запустити першу частину водогону, перекинувши води Інгульця до каналу, який наповнює Південне водосховище. На повну потужність водогін запрацював на початку літа 2024 року.

Потужність магістрального водогону 400 тис.м3 на добу. Довжина трубопроводів діаметром 1-1,2 м – 94 км. Для водозабору, водоскиду, колодязів та інших конструкцій використано понад 14 тис м3 бетону. Водогон включає три насосні станції (17 потужних насосів) і три електропідстанції. На будівництві працювало понад 500 працівників та 250 одиниць техніки.