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Шахтні води Кривого Рогу: «Автомагістраль-Південь» показала, як вирішує проблему Актуально

Шахтні води Кривого Рогу: «Автомагістраль-Південь» показала, як вирішує проблему

Поруч із новим магістральним водогоном Кривого Рогу побудують ще одна нитку трубопровода, яка вирішить проблему скиду шахтних вод.

Про це повідомили у компанії «Автомагістраль-Південь», яка займалась будівництвом водогону.

Шахтні води утворюються внаслідок діяльності найбільших гірничорудних підприємств Кривбасу та накопичуються в ставку балки Свистунова (гідротехнічна споруда неподалік Кривого Рогу, зведена в середині 1970-х). 

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Шахтні води містять високі концентрації хлоридів, сульфатів, брому, йоду, натрію, калію і магнію.

«Вода із ставка зазвичай раз на рік скидається в Інгулець. Це не загрожувало місту, коли Кривий Ріг отримував воду з Дніпра. Але тепер Кривий Ріг забезпечується водою з Інгулця - ще влітку на повну потужність запрацював новий магістральний водогін. Для вирішення проблеми почалось влаштування 6,6 кілометрів трубопроводу діаметром 1 м. Трубопровід має відвести шахтні води нижче водозабору. Забруднюючі речовини не потраплятимуть у воду, яка подається у місто!» - пояснили в компанії.  

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Одночасно на самому магістральному водогоні компанія вже завершує пуско-налагодження систем автоматичного управління. Система виключає ризик аварійних ситуацій, спричинених людським фактором (помилками операторів). Практичне завершено облаштування бомбосховищ для експлуатуючого водогін персоналу. 

«Водогін працює, компанія виконала роботу якісно і вчасно. В рекордні терміни вдалось закупити у виробників та доставити в Україну десятки кілометрів труб. Саме такі труби наразі застосовуються для будівництва водогонів у більшості країн ЄС. Кривий Ріг з водою, ділянки над трубопроводами рекультивовані та вже використовуються аграріями. Тепер вирішимо питання скиду шахтних вод і забезпечимо безперервну роботу водогону протягом всього року», - зазначив генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв. 

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Нагадаємо, Кривий Ріг залишився без води у червні 2023 року. Після підриву  Каховської ГЕС вода з Дніпра припинила надходити у Південне водосховище, з якого місто забезпечувалось водою. Найближча до міста вода була у річці Інгулець, але це декілька десятків кілометрів! 

«Автомагістраль-Південь» знадобилося лише декілька місяців, щоб у тестовому режимі запустити першу частину водогону, перекинувши води Інгульця до каналу, який наповнює Південне водосховище. На повну потужність водогін запрацював на початку літа 2024 року.

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Потужність магістрального водогону 400 тис.м3 на добу. Довжина трубопроводів діаметром 1-1,2 м – 94 км. Для водозабору, водоскиду, колодязів та інших конструкцій використано понад 14 тис м3 бетону. Водогон включає три насосні станції (17 потужних насосів) і три електропідстанції. На будівництві працювало понад 500 працівників та 250 одиниць техніки.

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