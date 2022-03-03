"Святе місце тепер побите війною": Зеленський про Успенський собор у Харкові

Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди.

"Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних пам'яток міста. Пам'яток України. На час війни собор - це укриття для харків'ян. Укриття для всіх людей. І віруючих і невіруючих. Для всіх, бо всі є рівними. Святе місце тепер побите війною. Вони не бояться навіть цього. Користуються тим, що Бог не дає моментальної відсічі.

Але Бог все бачить і відповідає. Відповідає так, що вам не сховатись. Немає такого бункеру, щоб пережити відповідь від Бога. А собор ми точно відновимо, щоб жодного сліду війни там не залишилось. І навіть якщо ви зруйнюєте всі наші українські собори та церкви, ви не зруйнуєте нашої віри! Нашої щирої віри в Україну і в Бога. Віри в людей", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди.